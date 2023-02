YOKO ONO 90: Lennoni muusa on püstipäi talunud The Beatlesi fännide viha

Laupäeval 90 aasta juubelit tähistanud Yoko Ono on üle poole sajandi olnud maailma vihatumaid naisi. The Beatlesi fännid süüdistavad John Lennoni leske ikka veel ansambli lagunemises. Jaapani aristokraatia ridadest võrsunud Yoko on olnud silmapaistvalt enesekindel ja isepäine, kuid ta ei hukutanud ei The Beatlesit ega ka mitte Lennoni esimest abielu. Ono on mitmekülgne kunstnik ja muusik, ärinaine, feminist ja rahuaktivist.