VALMISTUME AASTA TÄHTSAIMAKS PEOKS! Tim Bluz hoiatab: vastuvõturõivaste range protokoll lubab härrasmeestel eksperimenteerida vaid ihupesuga

Nii nagu ka ühiskond üldiselt, muutub ka mood iga järgneva hooajaga ühe liberaalsemaks. Disainerid üritavad oma loominguga igasugu piire nihutada, et demonstreerida publikule mitmekesisust, mida me vahepeal igapäevaelus ei märkagi. Tulemuseks on see, et meid ei üllatagi tänaseks enam ei naised ülikondades või mehed seelikutes ja kleitides. Erinevust ja omapärasust õppisime mitte ainult aktsepteerima, vaid ka väärtustama. Mis puudutab aga meeste pidulikku rõivastust, siis eriti suurt vabadust selles osas paraku pole.