GALERII | Jüri Kask oma isukunäituse avamisel: maalikunstnik on 70aastaselt alles noor kunstnik, kiiremini ei jõuagi kunsti läbi närida

„Minu kunsti tunnuseks on suurejoonelisus, sõna otseses mõttes – ilma suuresõnalisuseta – ja vajadus näha ning näidata alati suurt pilti, et teada, kuhu mis paigutub,“ selgitab Kask. „Kunstnikuna ei tohiks mul olla kõrvalisi mõtteid – neid, mis tulevad pähe kõrva kaudu sõna kujul, moel ja viisil. Kunstniku mõtted kangastuvad vaimusilmast ja on nähtavad silmapilkselt.“