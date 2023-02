Taani kuninganna kommenteeris kuninglikku peret raputanud otsust

Mullu 50. valitsusaastat tähistanud Margrethe II teatas sügisel, et jätab oma noorema poja prints Joachimi neli last (kaks poega esimesest ning poeg ja tütar praegusest abielust) printsi ja printsessi tiitlitest ilma. 1. jaanuarist on nad vaid Monpezat’ krahvid ja krahvinna. Monpezat’ krahvi tiitlit kannab ka Joachim – see on pärit tema kadunud isalt, Prantsuse aadlisuguvõsast pärit prints Henrikult.