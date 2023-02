Kui Geenikaitseagentuuris töötav Logan Ramsey ühel missioonil ootamatult plahvatanud lõhkeseadme tõttu haiglasse satub, pole tal aimugi, et õige pea muutub ta ülejäänud inimkonnast kordades võimekamaks – nii vaimselt kui füüsiliselt. Peale tema on maailmas veel üks inimene, kelle genoomi on samamoodi häkitud. Ja siis algab võitlus, millest sõltub kogu inimkonna saatus.