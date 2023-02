„Režissöör ütles mulle, et „mul on sinu jaoks nii hea roll, aga sa oled vana!““

Everi mäletamist mööda pakkunud Kruusement talle ses filmis esmalt hoopis teist rolli – peategelanna Anu Soldami pepsi ämma Minna osa. Sel juhul olnuks ta oma filmipojast, Aarne Ükskülast, kõigest kuus aastat vanem. „Ei, seda küll ei olnud,“ naerab Kruusement laginal. „Ütlen ausalt, et Ita fantaseeris selle loo kokku! Oleks keegi teine seda rääkinud, siis veel, aga et Ita ise – see on fantaasia! Ent iga filmi kohta on mõni legend, las siis „Naine kütab sauna“ kohta on säärane lugu.“