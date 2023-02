ARMULUGU HOOLDEKODU SEINTE VAHEL! Abielupaar Rein ja Kristel: ega sa inimesest vähem ei hooli, kui ta su küljes ei ripu

„See, et hooldekodusse tuleb keegi ja tahab abielluda. Inimestel võtab aega harjuda, et ka sellised inimesed elavad koos,“ räägivad „Ringvaates“ 47aastane Rein ja aasta noorem Kristel, kes on juba üle veerand sajandi elanud ühiselt Koeru hooldekodus. Sellest 15 aastat on nad olnud õnnelikult abielus.'