Kirikusõda Ukrainas – venemeelsed vaimulikud on lausa luurajad

Ukrainas, sügavalt õigeusklikul maal, kus usk on rahvusidentiteedi alus, käib ka kirikusõda. Saatuse irooniana loeb Vene Õigeusu Kirik oma alguseks Kiievi-Russi suurvürsti Volodõmõri (Vladimiri) ristimist tänapäeva Ukraina aladel 988. aastal. Lisaks kuulub – ikka saatuse irooniana – Ukraina suurim õigeusu kirik siiani Vene Õigeusu Kiriku struktuuri, mille patriarh Kirill on Putini suur toetaja. Tegelikult on õigeusu kirikute vahekord Ukrainas veel segasem ja vastuolulisem.