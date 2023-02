PÄRANDITÜLI: Priscilla Presley ei räägi enam tütretütar Rileyga

Rokikuninga ainsa lapse surma järel selgus, et Lisa Marie Presley oli 2016. aastal testamendi tingimusi muutnud ning teinud oma ainsateks pärijateks tütar Riley ja poeg Benjamini. Ema Priscilla oli pärijate ringist välja jäetud, nagu ka Lisa Marie endine ärijuht. Kuna Lisa Marie poeg Benjamin suri 2020. aastal, on filmist „Mad Max: Raevu tee“ tuntud Riley oma ema varanduse ainus käsutaja. Lisa Mariest jäid maha ka 14aastased tütred.

Priscilla Presley on kohtusse pöördunud, väites, et testamendimuutus võib olla võltsing. Daily Maili teatel pole selge, kui palju raha Lisa Mariest maha jäi - kuulu järgi oli ta isa surmaga päritud 100 miljonit dollarit aastate jooksul ära raisanud. Kuid Priscilla nõuab, et teda ennistataks pärijate ringi. Entertainment Tonighti allika andmeil ei suhtle Riley oma vanaemaga praegu üldse.

„Riley on leinanud ema kaotust ja on rusutud, et peab tegelema rahavaidlusega. Priscilla väidab, et õigus on tema poolel ja ta saab kohtus võidu. Riley ja Priscilla ei suhtle praegu, kuid nad on suhelnud advokaatide vahendusel.“