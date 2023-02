ÜLEVAADE PIKANTSEST VESTLUSÕHTUST | „Vallalise kaunitari“ osaleja püüab järjekindlalt Kristina Pärtelpoja südant võita. „Anu ja Brigitte ei saanud kohtingule tulla, äkki sina viitsid?“

Neljapäeva õhtul üllatasid eestimaalasi oma väga avameelse etteastega kolm tuntud lapsevanemat: Mariann Treimann ehk Mallukas, Indrek Vaheoja ja Kristina Pärtelpoeg. Viimane tunnistas laval, et kuigi ta sulpsas alles hiljuti vallaliste merre, siis juba üritab teda sealt välja püüda ei keegi muu kui sõbranna Brigitte Susanne Hundi saates osalenud Ahti Lind. „Tal on neli last, mis korraks tundus nagu hea raha,“ filosofeeris Kristina, keda tituleeritakse viimasel ajal Eesti kuulsaimaks töötuks, peretoetuse suuruse üle.