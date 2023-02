Kas Elina Pähklimägi süda on taas võetud?

Tähelepanelikumad on märganud, et näitlejanna kõrval on uus kaaslane Tanel Terase (35). Terase töötab juristina siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuses, ta on tegutsenud ka ettevõtjana ja olnud Eesti Apteekide Ühenduse juhatuse liige.

„Hetkel ma ei kinnita ega lükka ka ümber,“ vihjab näitlejanna salapäraselt.

Eelmise aasta suvel teatas Elina, et tema abielu Andrus Purdega (43) on läbi saanud. „Arusaamine, et lõppenud on seitse aastat kestnud abielu. Laste isa lahkumine oma pere juurest. Purdest saab jälle Pähklimägi,“ rääkis naine.