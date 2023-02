Silvia Ilves toob laste ellu uue mehe: Assest ei saa poistele kasuisa, pigem tore emme sõber

„Neli poissi tundus alguses natuke intensiivne, aga Silvia on aru saanud, et mul on vahepeal privaatseid hetki vaja,“ tunnistab Silvia Ilvese uus peigmees krüptoentusiast ja investor Asse Sauga Kroonikale ja lisab, et kooselust on veel liiga vara rääkida. Tšellisti sõnul saab Asse saab poistega väga hästi läbi. „Ta on positiivne, rahumeelne ja naljakas.“