Ragne Pekarev: „Olen masohhist – mulle meeldib laval piiri peal kõndida.“

NAUDIB, KUNI SAAB: „Materjalidega on mul väga vedanud, kuid samas annan endale aru, et 40+ on naise jaoks teatris kõige magusam aeg. Ega see väga kaua kesta,“ nendib Vanemuise näitleja Ragne Pekarev. Muuseas, Ragnel on sel fotol seljas kolleeg Andres Mähari kostüüm lavastusest „Naiste kool“.