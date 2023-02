16.–22. veebruarini Berliinis toimuval mainekal Berlinale filmifestivalil esitletakse tänavu ka Eesti filme ja produtsente. Kuulsa festivali avapäeval näidatud draamafilmi „She came to me“ esitlusele on kohale tulnud aga tõeline filmimaailma koorekiht: fotograafi kaamerasilma ees poseerisid teiste hulgas nii Anne Hathaway, Peter Dinklage kui Rebecca Miller. Vaata säravat galeriid!