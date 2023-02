VIDEO | Mida arvab publik „Suvitajate“ filmist? Kas parem kui „Siin me oleme“? Kas Kaire Vilgats või Lia Laats?

Eesti filmiklassika „Siin me oleme“ ja verivärske Ergo Kulla „Suvitajad“ põhineb samal allikal, seega on loomulik neid kahte omavahel võrrelda. Olime kohal Artise kino Eesti filmi õhtul, et uurida, mida kohalik publik uuest filmist arvab.