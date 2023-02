Ryan Reynolds ja Blake Lively tervitasid neljandat põnni

Paar ei ole oma neljanda võsukese sugu ega sünnikuupäeva avalikustanud, kuid Blake'i viimasel Instagrami fotol on ta ilma beebikõhuta ja kirjutab: „On olnud kiire aeg.“

View this post on Instagram

Perele lähedane allikas ütles väljaandele The People, et näitlejad on värske pereliikmega hästi kohanenud. Glamuurse paari uut beebit ootasid ees kolm õde: Betty (3), Inez (6) ja James (8). Näitlejapaar tähistas mullu 9. septembril kümnendat pulma-aastapäeva.