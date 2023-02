„KINOSAADE“ 189. OSA | Uus draama „Päikesepõletus“ ja õudustriller „Koputus metsamajakeses“

„Kinosaade“ on taskuhääling, kus kino Artis programmijuht Ra Ragnar Novod, Forum Cinemas programmispetsialist Henryk Johan Novod ning kultuurikriitik Raiko Puust võtavad igal nädalal läbi uued filmid ja seriaalid ning ka olulisemad filmiuudised.

„Kinosaate“ 189. saates arutavad Ragnar, Henryk ja Raiko nende filmide ja seriaalide üle, mida nad on vahepeal koduste vahendite (Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ jne) abil vaadanud (The Last of Us, Skinamarink, The Pentaverate, Salem jpm!)

Lisaks anname ülevaate uutest kinofilmidest: „Päikesepõletus“ ja „Koputus metsamajakeses“

Saate esimeses pooles vestleme 14. veebruaril kinos Artis linastuva „Minu naaber Adolfi“ režissööri Leon Prudovskyga!

Mis filme ja seriaale on Raiko, Henryk ja Ragnar kodus vaadanud?

Raiko: „The Last of Us“ (2023–…), „Skinamarink“ (2022), „Puss in Boots: The Last Wish“ (2022), „The Coffee Table“ (2022), „Physical: 100“ (2023–…)