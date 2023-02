Režissöör Ergo Kuld: „Rahvas vajab nalja ning imeb head meelelahutust ja komöödiaid nagu käsn.“

Ergo möönab, et kunagine kultusfilm „Siin me oleme“ ja nüüdne „Suvitajad“, mille mõlema aluseks on Juhan Smuuli raamat „Muhu monoloogid“, on kaks täiesti erinevat lugu. „Remake'e tehakse ju kogu aeg, tehakse ka teatris,“ sõnab ta. „Generatsioonid vahetuvad ning remake'e võib ja peabki tegema. Kui on väärt materjal, siis miks mitte seda uuesti jutustada. Lõppude lõpuks on tegu ikkagi stsenaristi ja režissööri oma nägemusega – me ei tee mitte oma versiooni samast linaloost, mis oli aastal 1979. „Suvitajate“ sisu määrab ikkagi aeg, mis on meie ümber praegu.“