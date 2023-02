Stsenarist Martin Algus: „„Suvitajad“ on omamoodi kummardus ja austusavaldus Sulev Nõmmikule ja tema meeskonnale.“

„Kui produtsent Kris Taska pakkus mulle välja mõtte kirjutada Juhan Smuuli raamatust filmistsenaarium, andis ta mulle ka raamatu – ütles, et loe seda ja vaata, kas saad üldse sellest midagi aru,“ naerab vastse komöödiafilmi „Suvitajad“ stsenarist Martin Algus. „Ütles sellepärast, et see teos on muhu murrakus ehk väga arhailises keeles kirjutatud. Tõepoolest, võttis natuke aega, et selle kirjapildiga harjuda, ent Smuuli „Muhu monoloogid“ on tõeliselt mahlakas ja mõnusas keeles ja selles mõttes oli lust sellega töötada.“