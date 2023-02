Parem 25 aastat hiljem kui mitte kunagi! Marco Tasane vaatas esimest korda „Titanicut“: viimased pool tundi seisin vaimustusest teleri ees püsti!

„Ma ei teagi. Kuulsin 1997. aastal, et selline film on tekkinud. See oli kiire ja erk aasta. Ostsin korteri ja asusin eraldi elama: peod ja melu. Toona ei teadnud me ka internetist midagi. Kinos käisin ma lapsena tihti, ent seal istumine hilises eas tundus piinarikas,“ arutleb Tasane põhjuste üle, miks kuulsat filmi alles nüüd vaatas.