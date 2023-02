TÄNAVAKÜSITLUS | SÕBRA- VÕI VALENTINIPÄEV: ega asjadega inimest ikka ära ei osta. Romantiline on hea läbisaamine!

14. veebruari seostavad inimesed põhiliselt punase ja roosa värviga. „Punasega tuleb kohe mõttesse armastus,“ kommenteerib tüdruksõbraga valentinipäeva tähistav noormees. Ka keskealine naisterahvas toob välja, et punane on südame värv ning roosa tähistab õrnust.

Saatejuht ja sisulooja Sidni Tomson sõnab, et tema ema on alati öelnud, et armastus on roheline, sest südame aura on just seda värvi. „Samas usun, et armastus tuleb igas värvis,“ kommenteerib Sidni. Tema sõbranna, saate „Kõige parem kaaslane“ osaline Koška leiab, et armastus on pigem roosa.

Foto : Kuvatõmmis videost

„Minu arust armastus on ikka punane,“ lausub üks meesterahvas, hoides käes kahte suurt kimpu värvilisi roose, millega tal on plaanis õhtul oma kaaslast üllatada. „Mu naise lemmiklill on roos, aga värvide kohta ma pole eriti kindel. Ta on suht tujukas nagu enamik naisi mu arust, seega need eelistused võivad iga päev muutuda,“ tunnistab ta.

„Näiteks minu naisele meeldivad kõige rohkem valged kallad. Need olid kunagi ka meie pulmalilled. Ma pole veel talle lilli ostma jõudnud, aga teen seda õhtul enne kojuminekut, kuna ees on pikk tööpäev,“ jutustab järgmine keskealine meesterahvas, kes kingib erilisteks puhkudeks naisele tavaliselt lilli või ehteid. „Selles mõttes, et asjadega inimest ära ei osta – võib-olla kõige romantilisem ongi hea läbisaamine,“ õpetab härra.

Kuigi Eestis on populaarsem tähistada 14. veebruari kui sõbrapäeva, on osa inimeste jaoks tegu siiski valentinipäevaga, mis on mõeldud nimelt kallimale. „Minu arust on tore, et Eestis on pigem sõbrapäev. See ei pane inimestele liigset pinget peale, vaid soodustab kõigi enda ümber olevate inimeste väärtustamist,“ arutleb Sidni. „Valentinipäev on pigem paaride teema ja see on piinlik, kui sa oled üksi. Sõbrapäev on palju üldisem,“ lisab tema sõbranna.

Kaamera ette jäänud vanapaar plaanib erilise päeva puhul minna kohvikusse. Vanaproua sõnul on seni kõige romantilisem kink talle olnud suur roosikimp. Õnneliku suhte saladuseks peab ta aga enda vanuses kannatlikkust.