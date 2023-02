„PUUDUTA MIND“ | Õnnekoolitaja Dalí Karati pöörane väljkutse: „Tahan õpetada kogu Eesti õnnelikuks!“

„Õnneuuringud näitavad, et inimesed, kes arvavad, et nende elu ja heaolu eest vastutab keegi teine, on madalama õnnetasemega kui need, kes usuvad ise enda elu juhtivat,“ sõnab õnnekoolitaja Dalí Getter Karat. Ta on leidnud oma missiooni selles, et õpetada inimesi olema õnnelik selliselt, et see ei sõltuks välistest teguritest.