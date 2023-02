Kaire Vilgats: „Mulle meeldib tegutseda, mulle meeldib uusi asju proovida. Olen läbi kukkunud, olen nutnud ning ikka edasi proovinud.“

„Siiamaani, lapsepõlvest saadik, vaatan Sulev Nõmmiku filmi „Siin me oleme“! Olen seda filmi, pakun prauhh, 30 korda näinud,“ tunnistab laulja Kaire Vilgats. „Tollal polnud telekast ju midagi vaadata ning nii kui „Siin me oleme“ filmi jälle näidati, vaatasin kohe ära. Nii et ma ei tea, on täiesti võimalik, et olen seda filmi ka 50 või 100 korda näinud.“