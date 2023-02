Lembelaulude legend Burt Bacharach: „Ära eales häbene kirjutada meloodiat, mis võib inimestele meelde jääda.“

12. mail 1928 USAs Missouri osariigis sündinud, kuid New Yorgis üles kasvanud Bacharachi ema Irma oli amatöörkunstnik ja laululooja, kes pani poja lapsepõlves klaverit õppima. Isa Mark Bertram ehk Bert oli nimekas ajalehekolumnist. Teismelisena vaimustus Bacharach džässist ja nihverdas end võltsitud isikutunnistuse abil New Yorgi ööklubidesse: sealsed džässikorüfeed Dizzy Gillespie ja Count Basie avaldasid tema tulevasele loomingule vaieldamatut mõju. Nii Kanada kui ka USA kõrgkoolides muusikateooriat ja komponeerimist õppinud Bacharach nimetas oma suurimaks õpetajaks siiski Prantsuse heliloojat Darius Milhaud'd. Nooruk oli kodutööks komponeeritud sonatiini õppejõule häbelikult ette näidanud, sest tundis piinlikkust, et üks selle osadest oli meeldejääva meloodiaga. Tollal püüdles enamik heliloojaid kõrvu kriipivate dissonantside poole. Kuid Milhaud visanud pilgu noodilehele ja öelnud: „Burt, ära iial tunne piinlikkust või kohmetust meloodia pärast, mida inimesed võivad meelde jätta või vilistada.“