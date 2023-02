ÕL VIDEO | KUULUS TIKTOKIS | Kümme aastat Ühendriikides elanud SVNDRA: olen mingi suvaline mähkar Ida-Virumaalt – hea, et üldse välismaale pääsesin

„Eesti on minu kodu, laen siin patareisid, et ma välismaal hulluks ei läheks. Tahaksin Kadriorgu korterit osta, aga samas ka Super Bowlil esineda. Kas sinna lõpuks jõuan või ei, on suva, peaasi, et Kadriorgu korteri saan,“ arutleb tantsija, laulja ja tiktokker Sandra Villacis ehk SVNDRA. Dekaadi jagu teiselpool Atlandi ookeani tegutsenud meelelahutaja ei salga, et kodumaal meeldib talle igatahes rohkem.