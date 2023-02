JULGUS ERINEDA! Sotsiaalmeediastaar Ossukese pihtimus: inimesed on liiga kinni selles, mis genitaalid mul on. Kui poseerin miniseelikus, lähevad konservatiivid hulluks

Instagramis Ossukese kasutajanime all tegutsev noor ütleb kohe, et ei taha oma sünninime – Oscar Küttis – all esineda, sest teda ei defineeri vaid üks sooroll. Ta julgeb eksperimenteerida nii meigi kui ka moega. „Ma pole end kunagi ühe sooga seostanud ja olen alati piire eri sugude vahel kustutanud. Näiteks, kui veel lasteaias käisin, mängisin nii nukkude kui ka autodega.“