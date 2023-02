PÄEVATÖÖD EI JÄTA! M els teeb muusikat ja rabab Õhtulehes: minus kohtuvad ema tublidus ja isa mässumeelsus

„Kui sa ei käi tavatööl, siis see paneb muusikale liiga suure surve,“ tunnistab oma looga „So Good (At What You Do)“ „Eesti laulu“ finaali jõudnud m els ehk Merili Käsper (31), kes suudab edukalt ühildada lauljakarjääri ja reklaamimüügi projektijuhi töö Õhtulehes. „Teame ju kõik, mis koroona tegi muusikutega. Selles mõttes olen praegu väga rahul ja õnnelik, et mul on selline alternatiiv olemas,“ selgitab ta. Muu hulgas räägib Merili oma elust Austraaliast ja õppetundidest, mida ta sellest kogemusest kaasa võttis.