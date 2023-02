Pisarateni uhke perekond! Alika Milova ema Jekaterina: enne finaali ütlesin tütrele, et laula neile, kellest hoolid

„Ma ei suuda seda uskuda, see võtab paar päeva aega, et kohale jõuaks,“ räägib järgmise Eesti eurolauliku ema Jekaterina Milova vahetult pärast tütre „Eesti laulu“ võitu Õhtulehele. Alika edu üle on ta pisarateni uhke: „Kui ta oli kaheksane või üheksane, kirjutas ta ise laulu ja ütles, et ma lähen sellega Eurovisionile. Selle meloodia on mul siiani kõrvus. Nii selgelt mäletan seda.“