ÕL VIDEO | Alika Milova „Eesti laulu“ võidust: ma ei arvanud, et see juhtub – pigem vaid lootsin!

Laupäeva õhtul „Eesti laulu“ võitjaks kuulutatud Alika tunnistab vahetult pärast võidust teadasaamist Õhtulehele, et on küll pisut väsinud, ent pole võidujoovastusest siiski veel toibunud. „Ma olen ikka õnnelik, mis siin öelda. Tore on siin seista,“ sõnab järgmine Eesti eurolaulja.