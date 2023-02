Suri filmi "Tulevankrid" režissöör Hugh Hudson

„Tulevankrites“ mänginud Nigel Havers ütles, et on lavastaja surmast täiesti rusutud. „“Tulevankrid“ oli mu karjääri võrratumaid kogemusi ja nagu paljud, võlgnen ma kõige järgnenu eest palju tänu Hugh'le.“

„Tulevankrid“ esitati seitsme Oscari nominendiks ja võitis neli, sealhulgas parima filmi ja originaalmuusika auhinna. Filmi helilooja Vangelis suri mullu mais 79 aasta vanusena. Hudsoni filmidest on tuntud ka „Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes“ (1984) Christopher Lamberti ja Andie MacDowelliga.