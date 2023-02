VIDEOINTERVJUU | Lavastaja Leon Prudovsky on nõus tegema järge filmile "Minu naaber Adolf" kui piisavalt raha makstakse

Kuna Prudovsky on hetkel Prantsusmaal, siis sai meiega liituda ainult läbi Zoomi ja aega polnud ka nii palju kui oleks soovinud. Siiski jõudsime küsitud mõned huvitavad küsimused nagu kuidas see veider lugu sündis ning kas ta ise usub vandenõusid Hitleri põgenemise kohta Lõuna-Ameerikasse. Leon Prudovsky ise on kasvanud Iisraelis ning mainis, et tema vanaema on holokausti ellujääja, seega tal on isiklik side selle teemaga olemas.