ARVUSTUS | Kõige aeglasem ja haledam enesetapp . Kas "Vaal" toob Brendan Fraserile Oscari?

Darren Aronofsky on lavastaja, kes naudib ribadeks rebitud inimesi, et need siis uuesti kokku panna. Mida rohkem katki keegi on, seda enam inspiratsiooni Aronofsky sealt ammutab ning tema suurim oskus ongi muuta unustatud ja peidetud meeldejäävaks ja nähtavaks. Brendan Fraseri tõeline soolofilm ja antud auhinnaperioodi üks suurimaid tõmbenumbreid „Vaal“ („The Whale“) on sarnane Aronofsky eelnevate töödega ja tema käekiri paistab siin sama selgelt nagu seda nägime Mickey Rourke'i „Maadleja“ („The Wrestler“) või Natalie Portmani „Must Luik“ („Black Swan“) juures, kuid samal ajal on siin midagi uut ja teistsugust. Brendan Fraser on interneti suur lemmik ja mehe enda traagiline elu on antud rolli juures lõputult sügav kaev, kust jõudu ja audentsust ammutada. Ja see toimib imeliselt, sest Fraser saab siit tõenäoliselt Oscari kui parim meespeaosa.