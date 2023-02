Eesti nuku- ja animafilm on taas ühe suurteose võrra rikkam. Andrus Kivirähki menukate lastejuttude ainetel valmis viiest lühifilmist koosnev kogumik „Kaka, kevad ja teised“, mis traageldati kokku lugude autori ja tema koera väikeste vaheseiklustega. Nalja, kurbust, absurdi, aga ka olulisi õpetussõnu elu püsiväärtuste kohta jagus nii suurtele kui väikestele filmisõpradele. „Tore, et Kivirähu niigi vaimukad lood olid veel mahlasemaks tehtud ning kohati vinti peale keeratud,“ on filmimees Artur Talvik nähtuga rahul.