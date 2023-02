Tapetud operaatori omaksed kaebasid Alec Baldwini kohtusse

Tragöödia leidis aset 2021. aasta sügisel New Mexico osariigis „Rusti“ võtteplatsil, kui Hollywoodi täht Baldwin harjutas tulirelva väljavõtmist. Ootamatult vallandus lask. Kaameraproovi tegev 42aastane Hutchins sai surmava tabamuse ja filmi režissöör Joel Souza kergemalt haavata, ehkki relv pidi olema ohutu. Baldwin ise on väitnud, et ei vajutanud päästikule ja ei ole Hutchinsi surmas süüdi.