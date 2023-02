ÕL VIDEO | Viktoria Ladõnskaja-Kubits: „Paljud eestivenelased on Ukraina sõja taustal kujunemas väga suurteks Eesti patriootideks.“

„Paljud eestivenelased on Ukraina sõja taustal kujunemas mitte lihtsalt Eesti patriootideks, vaid väga suurteks Eesti patriootideks. Paljud on avastanud veelgi tugevama sideme Eesti riigiga,“ ütleb Viktoria Ladõnskaja-Kubits, kaks koosseisu riigikogus töötanud Isamaa poliitik, kes seekord ei kandideeri. Töö eest ajakirjaniku ja poliitikuna tunnustas president Alar Karis teda just Riigivapi V klassi teenetemärgiga.