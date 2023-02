GALERII | Esilinastus Andrus Kivirähki ainetel film „Kaka ja kevad“

Andrus Kivirähki raamatute „Kaka ja kevad“, „Karneval ja kartulisalat“ ja „Tont ja Facebook“ ainetel valminud film räägib igatsusest, sõprusest, armastusest, perekonnast ja hirmudest, millel on sageli suured silmad. Kummaliste tegelaste seiklused on vürtsitatud Kivirähkile iseloomuliku sooja ja julge huumoriga, kududes vaimukalt kokku lastele omase piiritu fantaasia ja moodsa maailma eluolu. Film pakub emotsioone, põnevust ja tibake ka närvikõdi nii väikestele kui suurtele vaatajatele.



„Kaka, kevad ja teised“ režissöörideks on René Vilbre („Väikelinna detektiivid ja Valge Daami saladus“), Meelis Arulepp („Sipsik“), Oskar Lehemaa („Karv“), Mikk Mägi („Vanamehe film“) ja Heiki Ernits (Lotte-filmid). Filmi produtsent on Kristel Tõldsepp. Heliloojad Tõnu Raadik, Richards Zalupe ja Jaanus Nõgisto. Eesti vaatajate jaoks annavad peategelastele oma hääle: Mait Malmsten, Peeter Oja, Vega Freya Luus, Priit Pius, Rasmus Ermel, Jan Uuspõld, Mari-Liis Lember ja teised.