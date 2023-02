Elisa Kolk: mõtteviisi muutus aitas mul ärevusega toime tulla

„Ma ei sunni end takka, et pean kuskile jõudma, midagi saavutama. Ega mu unistused seepärast muutu ega kao. Lähen lihtsalt nende poole omas tempos,“ räägib 25aastane lauljatar Elisa Kolk. Tal on seljataga katsumusterohke aasta – kolm korda tabas teda koroonaviirus, pärast „Eesti laulu“ finaali elas ta üle tulekahju. Vahel võtab võimust ärevus. Lauljatar ei lase aga katsumustel end häirida – sel aastal on ta taas „Eesti laulu“ finaalis ja valmis andma endast parima.