VIDEO | Ada Nelke langes seksuaalrünnaku ohvriks: kaks meest tulid selja tagant ja tahtsid näppe mu privaatsetesse kohtadesse suruda

Sisuloojat ajendas oma lugu rääkima saade „Laser“, kus kajastati teisipäeval paljude noormeeste iidolit Andrew Tate'i ja noori Eesti poisse, kelle jaoks on endine professionaalne kikkpoksija ning hetkel vahi all olev mees suureks eeskujuks. Saates leidis üks noormees, et kui naised oleksid õhtuti kodus, siis ei tuleks neid keegi vägistama. Just ohvrisüüdistamine sai Adale lõplikuks piisaks karikasse ja ta otsustas avalikult rääkida enda ahistamisjuhtumist.