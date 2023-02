ÕL VIDEO | NARKOÄRITSEMISE TAGAJÄRG! Tigran Gevorkjan: tegin üksinda tuuri, sest mitte keegi ei tahtnud minuga koos töötada

Pärast mitut aastat Paides kodupublikule esinemine oli Tigrani sõnul väga vabastav ja mõnus. „Ütleme nii, et ma olen isegi õnnelik, et nii palju inimesi üldse kohale tuli, sest mu promotöö ei olnud just see, mis ta olema pidi. Üksinda tuuri korraldada on päris keeruline!“ vihjab humorist sellele, et saal oli vaid pooltäis ning ta pidi kõike ise organiseerima.