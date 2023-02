MEES, KES NOORENEB: 45aastane ärimees kulutab miljoneid, et saavutada 18aastase nooruki tervislik seisund

Ta alustab päeva kell viis hommikul veerandsaja ravimi ja toidulisandiga. Järgnevad ülihoolikalt valitud taimetoidud ja paika timmitud trennid. Ameerika biotehnoloogiaärimees Bryan Johnson (45) on nõuks võtnud vananemist tagasi keerata ega pea paljuks kulutada sellele tänavu kaks miljonit dollarit. Uuringud näitavad, et ta läheneb jõudsalt eesmärgile: Bryanil on 37aastase süda, 28aastase nahk ja 18aastase kopsumaht.