KÜMME AASTAT KOKAIINISÕLTUVUST! Märt Avandi: olin võimeline kolm-neli grammi oma halvematel päevadel ära tõmbama

Mitmes suurtes rollides ja üritustel säranud näitleja Märt Avandi on tunnistanud, et tema elus on ka tumedam külg, kus ta maadles alkoholismi ja depressiooniga. Täna astus 41aastane muusik ja saatejuht sammu kaugemale ja rääkis intervjuus „Pealtnägijale“ oma üle kümne aastat kestnud kokaiinisõltuvusest. „Te olete mind näinud laksu all saadet juhtimas, etendust mängimas laval, ka kontsertidel,“ tõdes ta.