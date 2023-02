Dementseks kuulutatud pornolegend viidi psühhiaatrilisele sundravile

Sadades pornofilmides osalenud Ron Jeremyle esitati süüdistus 30 seksuaalvägivallaepisoodis, mis on toime pandud 23 aasta vältel. Noorim ohver oli 15, vanim 51. 2020. aasta jaanuaris arreteeritud ja sestsaadik vanglas viibinud pornostaar end süüdi ei tunnistanud. Jaanuari keskel teatas Los Angelese kohtunik, et Jeremy pole suuteline kohtuprotsessil osalema, sest tal on tuvastatud parandamatu neurokognitiivne allakäik ehk dementsus.