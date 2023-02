ARVUSTUS | ELU PÄRAST NARKOKURITEGU! Tigran Gevorkjani soolotuur paljastab tema viimase aasta ilu ja valu

Teadupärast võib enne suuri etendusi märgata linnapildis pea iga nurga peal suuri ilutsevaid plakateid, üks värvikirevam kui teine, kuid Tigrani soolotuuri reklaami olen märganud vilksamisi vaid sotsiaalmeedias. Etenduse „Kõigest inimene“ plakatil seisab Tigran tardunult, käed raudus, oranžis vanglakostüümis. Plakatil on kujutatud ametlikku politseifotot, mille peavad kõik kriminaalid tegema enne asutusse sisenemist. Tigran on postril ennast vähemalt peajagu pikemaks luisanud. Irooniline on seejuures tõsiasi, et ta soovib enda mineviku selja taha jätta, kuigi annab ise hagu alla, et inimesed ikka ei unustaks.