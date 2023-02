KAUNIMATE AASTATE VENNASKOND: „Olid 1990. aastad. Katsusime ikka väga eristuda ja nii kabedalt käia kui vähegi võimalik.“

Aasta 1993. Veebruar. Vanemuise teatri ovaalsaalis on istet võtnud kunstinõukogu eesotsas Linnar Priimägiga. Nende ette astub meeste seltskond, kes on töövabal ajal valmis teinud salongiõhtu „Kaunimad aastad su elus“. Smokingid, mida mehed kannavad, on pärit teatri kostüümilaost. Veidi võidunud ja topilised.