„PUUDUTA MIND“ 264. SAADE | Mari Tammar: ära jahi rikkust, kuulsust ja igavest ilu, õnn peitub hoopis milleski palju lihtsamas

Müstilistele ja vahel ka maistele teemadele pühendunud ajakirjaniku Sirje Presnali ja Õhtulehe veebi loovjuhi Anu Saagimi „Puuduta mind“ saate külaliseks on seekord muusik, kirjanik ja ajakirjanik Mari Tammar, kes lihtsalt ühel hetkel otsustas: mulle aitab enesehaletsusest, tahan saada õnnelikuks! Sageli lükkame vastutuse enda õnne eest teistele, ehkki vaid tühine osa õnne mõjutavatest teguritest on välised. Kuidas oma igapäevaste väikeste valikute ja mõttemustritega on võimalik panna keha tundma suuremat rahulolu ja õnnetunnet? Kuidas heitlikutest aegadest terve mõistusega välja tulla?