„PUUDUTA MIND“ 265. SAADE | Alexis Varnum: riik ega gaasifirmad ei pea vastutama selle eest, et sul on külm - pane endale kodus selga siis kolm jopet ja sul ongi soe

Müstilistele ja vahel ka maistele teemadele pühendunud ajakirjaniku Sirje Presnali ja Õhtulehe veebi loovjuhi Anu Saagimi „Puuduta mind“ saate külaliseks on kanaldaja Alexis Varnum. „Ma pole astroloog, taroloog või nõid ma olen Nägija, see kellega ja kelle läbi räägib Universum,“ iseloomustab end seekordnde saate külaline. Kuidas leida tasakaalupunkt ja rahu hetke sündmuste keerises? Kas moodsa viirusega alanud turbulents jätkub ka sel aastal? Ootasime koroona kolmandat lainet, aga tuli hoopis veel midagi hullemat - sõda. Sellega kaasnes omakorda elukallidus, mis on niitnud nii mõnelgi jalad alt. Mis needus see kogu maailma peale on langenud? Millal see kõik kord lõpeb?

Vaata videot!