ÕL TV | Auri Hakomaa: olen seda palju kordi rääkinud, ka Kaja Kallasele, et äkki teeks nii, et Eestis võiksid eksisteerida legaalsed restoranid

„Mina teadsin Eestit juba lapsepõlvest saadik. Olime tihti Porvoo saarestikus, kus asus meie suvila. Sõitsime paadiga Soome lahele ja kuskil eemal terendas salapärane Eesti. Oli tunnetus, et Eesti on justkui must ja pime koht, kus keegi ei saanud käia, sest piirid olid kinni. Isa ohkas ja ütles, et jah, nendel ei läinud hästi,” meenutab Olde Hansa restorani omanik Auri Hakomaa. Ehk võibki sellelt lapsepõlvepildilt leida põhjuse, miks soome mees Auri tuli nõukaaja lõpus Eestisse ega tahtnudki siit enam ära minna.

Vaata videot!