„HOMMIKUSÖÖK STAARIGA“ | Olde Hansa peremees Auri Hakomaa: naudi elu nagu rikas kaupmees!

Minu seekordseks hommikusööhi kaaslaseks on Tallinna vanalinna restoranide Olde Hansa, Dannebrog ja Kolmas Draakon omanik Auri Hakomaa (69). Auri on soomlane, kes julges Nõukogude Eestisse nina pista juba aastal 1978. Loomulikult armus ta keskaegse hõnguga Tallinnasse, eestlastesse ning 700 aastat vanasse majja, mis toimis kunagi kindakaupmeeste kauplemiskeskusena ning kus hoiti linna kõige kallimaid asju. Täna on selles endises vanas raekojas Auri elutöö - 25 aastat tegutsenud eheda keskaegse hõnguga restoran Olde Hansa, kus iga detail on peensusteni läbi mõeldud - kuni klaaside, toidunõude ja nugade-kahvliteni välja.