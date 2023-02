„TITANIC“ 25: kas DiCaprio tegelaskuju Jack võinuks jäisest hauast pääseda?

„Titanicu“ esilinastusest on möödas juba veerand sajandit, kuid hittfilmi fännid pole režissöör James Cameronile endiselt andestanud, et ta noorukese armastajapaari Rose'i ja Jacki nii julmalt lahutas ning lasi Leonardo DiCaprio tegelaskujul jäises vees surnuks külmuda. „Jack pidi surema!“ on lavastaja alati kinnitanud. Kuid alles nüüd tunnistab ta, et tegelikult võinuks Jack tõepoolest eluga pääseda.