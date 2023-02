„VAIMSELT TERVEKS“ | Elu aktiivsus- ja tähelepanuhäirega: näiliselt lihtsate tegevustega alustamine võib tunduda kui ränkraske katsumus

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire pole haigus, vaid arenguhäire, mida võivad muuhulgas iseloomustada nii keskendumishäired, impulsiivsus kui hüperaktiivsus. „Mida varem seda lapseeas märgata, seda suurem on võimalus, et ta aja jooksul leiab inimene endale vahendid, et ei peagi näiteks ravimeid võtma, vaid õppida ise sellega toime tulema,“ räägib Liis Marii, kes sai ATH diagnoosi alles täiskasvanueas.

Kui sageli peetakse aktiivsus- ja tähelepanuhäiret ikka veel lapseeas esinevaks häireks, siis ATH kimbutab ka täiskasvanuid. „Minule on see oluline teema, sest naistel tavaliselt avastataksegi see hiljem. Tüdrukutel väljendub tavaliselt see häire väga palju erinevalt kui poistel. Kui mina selle diagnoosi sain ja hakkasin lapsepõlvele tagasi vaatama, siis ma nägin neid nii-öelda märke,“ sõnab Liis Marii.

Ta lisab: „Sellel on ka hästi palju sotsiaalseid ja muidki põhjuseid, miks jääb tüdrukutel märkamata. Kuni gümnaasiumini oli mul koolis täiesti okei, mul polnud probleeme. Aga ülikoolis, kus olid koormus ja pinge, lõi see välja. Tihti on ka nii, et kui on piisavalt andekas laps, kes saab oma asjadega hakkama, siis päris kaua need õpiraskused pruugigi välja tulla enne, kui jõutakse kõrgemale.“